Covid-19. As críticas aos governos pela forma como lidaram com a pandemia

, defendeu o linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky, em entrevista ao ativista croata Srecko Horvat.Chomsky, de 91 anos, frisou que. O chamado “Evento 201” foi organizado pelo departamento de Saúde Pública da Universidade John Hopkins, instituição que agora faz a contagem de casos de Covid-19 a nível global.Apesar desta preparação, “nada foi feito” para evitar a pandemia que viria a atingir os EUA pouco tempo depois, considerou o linguista. “A crise foi então agravada pelos sistemas políticos, que não prestaram atenção à informação de que dispunham”., afirmou. “Sabia-se perfeitamente que era provável a ocorrência de modificações do coronavírus que provocou a epidemia de SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) há 15 anos”.

“A 31 de dezembro [de 2019], a China informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o aparecimento de sintomas semelhantes aos da gripe, mas sem origens conhecidas. Uma semana depois, cientistas chineses identificaram o novo coronavírus e divulgaram essa informação ao mundo. Nessa altura, virologistas e outros especialistas que leram os relatórios da OMS sabiam da existência deste vírus e como lidar com o mesmo. Fizeram alguma coisa? Bem, alguns fizeram”, lamentou Chomsky.O linguista relembrou que. No entanto, o Ocidente parece não ter lidado tão bem com a crise.“Num dia Donald Trump diz que não há nenhuma crise e que é apenas uma gripe. No dia seguinte diz que é uma crise terrível e que o soube desde o início. Depois diz que o país tem de retomar a atividade económica porque tem eleições para vencer. A ideia de que o mundo está em mãos destas é chocante”.Quanto à Europa,. Um dos piores foi o Reino Unido e o pior de todos os Estados Unidos”, constatou Chomsky.

“Um perigo mortal para a União Europeia”

Ainda em relação à Europa, há quem tema que a crise de Covid-19 seja mais destrutiva do que desafios como o da crise migratória, o Brexit ou os resgates económicos da Zona Euro. É o caso deRetirado da vida política, Jacques Delors, atualmente com 94 anos, raramente faz declarações públicas. No entanto, decidiu quebrar o silêncio para alertar contra “o clima que parece reinar entre os chefes de Estado e de Governo” durante esta pandemia, considerando necessária uma maior união de modo a que se consiga ultrapassar a crise."O micróbio está de volta", acrescentou Delors, numa altura em que a Europa continua a ser o continente mais afetado pela pandemia.

Governo de Boris Johnson “é incompetente”

O Reino Unido tem sido um dos mais criticados pela forma como decidiu lidar com o novo coronavírus. Boris Johnson, que neste momento se encontra internado nos cuidados intensivos depois de ter sido infetado com Covid-19, foi acusado de demorar demasiado a adotar medidas que travassem o surto.Em entrevista ao diário espanhol. “[No início] não houve planos de contingência, havia médicos e enfermeiros a trabalharem sem a proteção adequada, havia cuidadores e idosos a serem infetados”, frisou.“Sabiam que o vírus estava a caminho e não se anteciparam. Posso entender governos como o espanhol ou o italiano, porque foram os primeiros a enfrentar a Covid-19 na Europa, mas o britânico?”, questionou.“A situação assemelha-se ao início da Primeira Guerra Mundial, quando centenas de milhares de jovens soldados foram enviados para morrer, tratados comõ burros.”, criticou.

Na Índia foge-se da fome e não da Covid-19

Mas não só o Ocidente está a ser criticado pela forma como lidou com a pandemia. Num artigo de opinião publicado peloO país registou o primeiro caso de Covid-19 a 30 de janeiro, mas com a agenda do Governo ocupada com as visitas oficiais de Donald Trump e Jair Bolsonaro, e perante um pequeno número de infeções, as medidas para travar o surto na Índia não foram tomadas de imediato. Apenas a 24 de março o primeiro-ministro Modi decidiu decretar a quarentena obrigatória em todo o país.Para Arundhati Roy, o anúncio – com apenas quatro horas de antecedência – do encerramento de estabelecimentos e da proibição da circulação em transportes públicos ou privados “funcionou como uma experiência química que repentinamente trouxe à luz coisas escondidas”.“Muitos foram despedidos ou despejados.“Sabiam que o regresso a casa provavelmente apenas abrandaria a fome. Talvez até soubessem que podiam estar infetados com o vírus e que o podiam transmitir às suas famílias, aos seus pais e avós, mas precisavam desesperadamente de alguma familiaridade, abrigo e dignidade, assim como comida”.“Enquanto caminhavam, alguns foram brutalmente espancados e humilhados pela polícia, responsável por fazer cumprir a quarentena”, escreveu Roy. “Um grupo de pessoas chegou a ser pulverizado com químicos desinfetantes”.

Cenário “bíblico”

“Alguns dias depois, com medo que esta migração espalhasse o vírus pelas aldeias, o Governo indiano encerrou as fronteiras entre Estados até para quem viajava a pé. Pessoas que caminhavam há dias foram paradas e forçadas a regressar às cidades que tinham sido forçadas a abandonar”.A autora, lamentou. “A quarentena para forçar o distanciamento social resultou no oposto: compressão física a uma escala impensável”.Arundhati Roy acredita que “a crise da Covid-19 ainda pode estar para chegar” e que, se tal acontecer, “podemos ter a certeza de que será tratada de acordo com todos os já existentes preconceitos predominantes da religião, casta e classes”.Até ao momento, a Índia regista mais de quatro mil casos do novo coronavírus. No entanto, “estes números não são fiáveis pois baseiam-se em muito poucos testes. As opiniões dos peritos dividem-se. Alguns preveem milhões de casos. Outros pensam que serão menos. O que sabemos é que a corrida aos hospitais ainda não começou”.

África precisa de mais do que “boas intenções”

No continente africano, há quem considere fundamental a ajuda externa para que se consiga ultrapassar a pandemia. Em entrevista à estação France 24 esta terça-feira, Moussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da União Africana, afirmou que este é “um desafio internacional que exige uma resposta internacional”.O diplomata do Chade, onde a maioria dos sistemas de saúde são frágeis.“O continente africano precisa de apoio imediato a nível de liquidez para conseguir, primeiro, lidar com esta crise do ponto de vista da saúde, e depois lidar com todas as necessidades humanitárias que surgirão num futuro próximo. Há muitos refugiados e pessoas deslocadas por todo o nosso continente, portanto os Estados precisam de um apoio considerável e precisam dele agora”, explicou.Faki Mahamat disse aindae explicou que o isolamento domiciliário generalizado em África representa uma solução muito difícil de implementar devido a diferenças “sociais, económicas e até culturais”.

c/ agências