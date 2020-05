Covid-19. As regras da DGS para escolas, creches e amas

No que toda à, as principais regras para o ensino secundário passam a ser as seguintes:- Os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta organização ao longo de todo o período em que permanecem na escola;- Estes grupos devem ter, na medida do possível, horários de aulas, intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com os restantes grupos;- A cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona da escola;- Devem ser definidos circuitos de entrada e saída de aula para cada grupo, de forma a impedir um maior cruzamento de pessoas;- Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos;- Devem ser encerrados os espaços não necessários à atividade letiva, como bufetes/bares, salas de apoio, salas de convívio de alunos e outros.

A DGS esclarece que toda a comunidade escolar deve utilizar máscara, higienizar as mãos à entrada e saída do recinto escolar e restringir os movimentos ao mínimo necessário.





Para que o risco de contágio seja o menor possível, os estabelecimentos de ensino devem ainda assegurar a disponibilidade de:

- Estruturas para a lavagem das mãos com água e sabão líquido;- Toalhetes de papel (deve ser evitado o uso de toalhas de tecido);- Dispensadores de solução à base de álcool com concentração de 70% (um por sala e em locais estratégicos como por exemplo no início da fila dos refeitórios);- Contentores próprios para a colocação de lixo e restantes resíduos;- Cartazes informativos com as medidas preventivas;- Casas de banho limpas e arejadas.Nas salas de aula as regras também apertam.- Deve garantir-se a maximização do espaçamento entre alunos e alunos/docentes, mantendo a distância mínima de 1,5-2 metros. Para tal, as secretárias devem ser dispostas o mais possível junto das paredes e janelas;- As secretárias devem estar todas viradas no mesmo sentido, evitando disposições em U ou outras que impliquem alunos virados de frente uns para os outros;- Assegurar e privilegiar a ventilação e renovação frequente de ar, por exemplo através da abertura de portas e janelas. Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar.

Regras para creches e amas

Várias das medidas de prevenção para as creches e amas são semelhantes às impostas às escolas. Também nestes espaços deve assegurar-se a disponibilidade de estruturas para lavagem das mãos, dispensadores de gel desinfetante, cartazes informativos e casas de banho limpas. Devem ainda ser criados circuitos e horários que impeçam o cruzamento de pessoas.





Há, no entanto, regras específicas para os mais pequenos:

- As crianças e funcionários devem ser organizados em salas fixas (a cada funcionário deve corresponder apenas um grupo);- À chegada e saída da creche, as crianças devem ser entregues/recebidas individualmente pelo seu encarregado de educação, ou pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento;- No que toca a berços e espreguiçadeiras,-Dentro do possível, deve manter-se as portas e janelas abertas para arejar, sem comprometer a segurança das crianças;- Nas salas em que as crianças se sentem ou circulam no chão,, podendo ser requisitado aos encarregados de educação que levem um par de calçado extra a deixar ao cuidado dos auxiliares;- Devem ser removidos da sala os brinquedos e outros acessórios desnecessários;- Deve-seou outros objetos não necessários de casa para a escola;- Os brinquedos e/ou objetos usados na sala devem ser lavados regularmente, pelo menos duas a três vezes por dia;, mantendo as posições dos pés e cabeça das crianças alternadas;- Todos os adultos que frequentem o espaço escolar deverão usar máscara.