Covid-19. Atendimento nos centros de saúde espanhóis saturado

O atendimento médico e a prestação de cuidados de saúde primários já foram retomados nos centros de saúde em Espanha. Mas, para apoiar os esforços dos hospitais no combate à pandemia, os centros de saúde começaram também a priorizar o atendimento de casos de infeção ou de suspeita de infeção pelo novo coronavírus, em pessoas jovens e com sintomas ligeiros.







O objetivo é evitar multidões nos centros de saúde e detetar sintomas compatíveis com a infeção do Sars-Cov-2, antes de os pacientes se dirigirem a um centro de saúde ou hospital. Após uma consulta por telefone, os profissionais de saúde decidem se o paciente deve ir ou não ao centro de saúde.







No entanto, o cenário na saúde espanhola não parece animador. Muitas foram as consultas adiadas por causa da pandemia e o atendimento por telefone continua a ser priorizado. E, com receio que o país seja atingido por uma segunda vaga da Covid-19, as comunidades autónomas obrigaram muitos profissionais de saúde a tirar férias nos meses de julho e agosto, para evitar um potencial "colapso" dos serviços de saúde no outono.





Com listas de espera para consultas a aumentar e a sobrecarga dos médicos de família - que, em articulação com os responsáveis de Saúde Pública, rastreiam casos de Covid-19 -, o controlo de possíveis surtos e focos locais torna-se difícil.





"Em locais com muitos surtos e se não houver suficientes responsáveis pelo rastreamento - em Espanha, há menos da metade dos considerados necessários - o principal [o médico de família] é o que deve fazer esse trabalho, além de atender todas as patologias não covid", Vicente Matas, membro da Atenção Primária da Organização Médica, ao , Vicente Matas, membro da Atenção Primária da Organização Médica, ao El País





"Todos, economistas da saúde, gestores, profissionais de saúde, concordam que a resposta ao coronavírus é um cuidado primário bem-dotado e muito coordenado com a Saúde Pública", disse também Salvador Tranche, presidente da Sociedade Espanhola de Medicina de Família e Comunidade (Semfyc). "Se isso não acontecer, a pandemia não poderá ser controlada ou gerida e todo o sistema de saúde entrará em colapso. A situação atual, e considerando a insuficiência de recursos, complica e dificulta muito o controlo da pandemia".





Um dos maiores surtos ativos de Covid-19, neste momento, é a região de Lérida. E a situação "é pior do que em março", garantiu Salvador Tranche.



Antes, o problema era a falta de testes para diagnosticar. Agora, depois de confirmar um caso positivo, começa um "turbilhão" de compromissos e de documentação, o que exige uma "carga de trabalho inimaginável".





Em anos verões normais, os médicos de férias não são substituídos. Mas, com a pandemia, e a "situação mental" e exaustão dos profissionais de saúde, a situação agrava-se. A situação é de "sobrecarga" em todo o país, e "muito preocupante" na região de Aragão e na Catalunha, frisou ainda Tranche.

Centros de saúde - os parentes pobres do Sistema Nacional de Saúde





Os cuidados de saúde primários foram, desde sempre, os mais afetados em qualquer situação de crise. Segundo o jornal espanhol, o investimentonesta área da saúde tem diminuído desde 2010.





Com a pandemia e a falta de profissionais de saúde, foi necessário reforçar os serviços de saúde com médicos internos e ainda sem especialização.







A contratação de médicos residentes ou internos e pessoas sem qualificações (médicos estrangeiros não aprovados ou profissionais sem especialização) "é inaceitável, porque é ilegal e porque é uma situação de insegurança e de risco para os pacientes", afirmou Víctor Pedrera, médico de Saúde Gral e Familiar em Alicante e Secretário-Geral Adjunto da Confederação Espanhola de Sindicatos Médicos.



"São médicos que, dentro de alguns meses, quando começarem o internato, não poderão passar uma receita ou cancelar a inscrição sem supervisão, mas que agora estão a fazer prescrições por conta própria e a atender carteiras de pacientes", acrescentou.



Atualmente, existem entre 45 e 50 pacientes por dia nas agendas dos médicos e, embora 75 por cento das consultas sejam por telefone, é muito dificil fazer um bom atendimento, principalmente se não se conhece bem o paciente.







Mas segundo os especialistas o problema pode agarvar-se a partir de setembro, quando começarem as constipações e as gripes sazonais e, ainda a enfrentar uma pandemia, os serviços de saúde começarem a não ter capacidade para dar resposta.