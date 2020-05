Covid-19. Bolsonaro acusa Sérgio Moro de mentir e de crime federal

", afirmou Jair Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília.Em causa está um depoimento prestado por Moro no sábado, em que reafirmou que o chefe de Estado brasileiro pediu acesso a relatórios secretos da Polícia Federal, na presença de outros governantes, durante uma reunião do conselho de ministros.", afirmou Bolsonaro.No sábado, Sergio Moro começou a testemunhar contra Jair Bolsonaro, na Polícia Federal de Curitiba, cidade onde liderou, como magistrado, a operação anticorrupção Lava Jato e condenou vários empresários e políticos, incluindo o antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.





Troca de acusações







Em 24 de abril, o ex-ministro da Justiça pediu a demissão do cargo, acusando Bolsonaro de estar a fazer "", na sequência da demissão do ex-chefe daquela instituição Maurício Valeixo.A acompanhar a hiperligação, Bolsonaro escreveu: "", numa referência à vontade de mudar a direção da Polícia Federal, cuja liderança estava a cargo de Maurício Valeixo, exonerado no final de abril.Nessa troca de mensagens, Moro argumentou que a investigação em andamento não tinha sido movida por Mauricio Valeixo, acrescentando que esse inquérito estava a ser conduzido pelo juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.Bolsonaro acusou Moro de ter cometido um "crime federal" ao mostrar as mensagens à Globo.Questionado por jornalistas sobre essa acusação, Bolsonaro respondeu: "O Rio de Janeiro é o meu estado".