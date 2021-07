Covid-19. Brasil regista 1.318 mortes e mais de 42 mil casos em 24 horas

Ao todo, o Brasil já contabiliza 554.497 óbitos e 19.839.369 infeções provocadas pelo vírus SARS-Cov-2, causador da pandemia.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 138.436 vítimas mortais e 4.038.375 casos confirmados da doença.

Em relação às mortes, o segundo lugar fica com o Rio de Janeiro (58.973), seguido por Minas Gerais (50.225), Paraná (35.073) e Rio Grande do Sul (33.246).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.954.421), seguido pelo Paraná (1.374.352), Rio Grande do Sul (1.361.874) e Bahia (1.190.992).

Há várias semanas, a pandemia mostra uma clara tendência de desaceleração no Brasil, que tem cerca de 210 milhões de habitantes, embora os números de mortes e casos permaneçam em patamares elevados e o confirmem o gigante sul-americano como o segundo país com mais mortes por covid-19 em termos absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira, a prefeitura de Câmara da cidade do Rio de Janeiro anunciou um plano gradual de flexibilização das medidas de restrição para conter a pandemia, que incluiu uma celebração de quatro dias com diversos eventos pela cidade, entre 2 e 6 de setembro e uma programação para o Réveillon e o Carnaval.

A primeira etapa que começa em setembro prevê a reabertura de estádios e casas de shows com 50% do público se 77% dos `cariocas` já tiverem recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 45%, a segunda dose.

Desde o dia 17 de janeiro, quando teve início a campanha de imunização, o Brasil já aplicou mais de 138,1 milhões de vacinas contra a covid-19 das quais 39,6 milhões correspondem à segunda ou dose única, o que significa 18,8% da população brasileira com o esquema vacinal completo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.190.383 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.