Covid-19. Brasil soma 839 mortes e ultrapassa 580 mil óbitos

Em relação às infeções, o país sul-americano concentra 20.776.870 casos positivos, após ter registado 24.589 diagnósticos de covid-19 entre segunda e terça-feira.



Contudo, os últimos dados são parciais, não contabilizando os números do Ceará, um dos 10 estados brasileiros mais afetados pela pandemia e que não conseguiu comunicar atempadamente os registos das últimas 24 horas devido a problemas técnicos.



Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico divulgado pela tutela da Saúde, que dá ainda conta de uma incidência da doença no Brasil de 276 mortes e 9.887 casos por 100 mil habitantes, num momento em que vários indicadores da pandemia encontram-se em queda no país.



A nível global, o Brasil, com 213 milhões de habitantes, é o segundo país com mais mortes em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, antecedido pelos Estados Unidos e pela Índia.



Já a nível interno, São Paulo continua a ser o foco da pandemia, concentrando 4.262.684 casos de covid-19 2 e 145.836 vítimas mortais.



Das 27 unidades federativas brasileiras, sete já superam um milhão de casos, cada (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro).



A variante delta da covid-19, considerada mais transmissível do que a alpha, já foi detetada em 86% das amostras recolhidas e analisadas no estado do Rio de Janeiro, segundo um estudo da Rede Corona-Ômica.



Segundo a investigadora Ana Tereza Vasconcelos, a alta transmissibilidade da variante delta já era esperada, mas encontrou um cenário ainda mais propício à medida que as pessoas foram relaxando as medidas de distanciamento social e do uso de máscara.