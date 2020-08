Covid-19. Brasil totaliza 117.665 mortos e ultrapassa os 3.7 milhões de infetados

Dos 1.085 óbitos notificados em 24 horas, 377 ocorreram nos últimos três dias, de acordo com a tutela.O Brasil, segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, é também a segunda nação com maior número de pacientes recuperados: 2.908.848. Por outro lado, 690.642 infetados continuam sob acompanhamento médico.O estado de São Paulo (sudeste) é o foco da pandemia no país, totalizando 776.135 pessoas diagnosticadas e 29.194 vítimas mortais devido ao novo coronavírus.

Seguem-se a Bahia (nordeste), que concentra 245.021 casos confirmados e 5.116 mortes, e o Rio de Janeiro (sudeste), que totaliza 216.675 pacientes infetados e 15.700 óbitos desde o início da pandemia, que foi registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.