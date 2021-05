Covid-19. Cabeceiras de Basto recua no desconfinamento

As medidas, decididas no Conselho de Ministros, entrarão em vigor após a sua publicação no Diário da República.O recuo de Cabeceiras de Basto no desconfinamento deve-se ao facto de este município ter uma incidência superior a 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, indicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.No entanto, o Governo decretou que, apesar da cerca sanitária, Odemira terá, a partir de segunda-feira, “condições específicas de acesso ao trabalho” e para "casos excecionais e de urgência que necessitem de entrar naquele concelho”, que baixou o nível de incidência de covid-19 para "pouco mais" de 240 casos por 100.000 habitantes.





Atualização nacional







Na habitual conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, a ministra da Presidência destacou também que outrosque na semana passada estavam em momentos diferentes do processo de desconfinamento anteriores àquele em que Portugal Continental em geral se encontra, ""., cuja evolução na última semana justificou a estratégia do Governo de agir localmente, disse.A ministra afirmou ainda que esta semana estão em situação de alerta 23 concelhos, 17 dos quais já estavam em alerta na passada semana.Seis concelhos entraram para esta lista da situação de alerta e nove concelhos saíram desta situação em relação à semana passada, resumiu.





Quadro de medidas em vigor







Também estão abertos cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos, lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação e podem realizar-se eventos exteriores com diminuição de lotação (cinco pessoas por 100 m²), assim como casamentos e batizados com 25% de lotação.