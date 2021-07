Covid-19. Cabo Verde regista 42 novos infetados em 24 horas

Do total de 1.490 resultados recebidos dos laboratórios de virologia desde quinta-feira, aquele ministério cabo-verdiano avançou que há 42 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 2,8%.

Na lha de Santiago, há registou de mais 25 infetados, sendo 17 na Praia e quatro cada nos municípios de Santa Catarina e Santa Cruz, enquanto Maio e Boa Vista têm três cada, Fogo tem quatro, com três em São Filipe e um em Santa Catarina, e Santo Antão soma mais sete, distribuídos por Porto Novo (três), Paul e Ribeira Grande com dois cada.

Nas últimas 24 horas o país voltou a não registar qualquer óbito provocado pela covid-19 e deu alta a mais 41 pessoas, elevando para 32.976 os casos recuperados da infeção.

Com os novos dados, Cabo Verde aumentou para 33.763 os casos positivos acumulados no país desde o início da pandemia, dois quais 298 resultaram em óbito e há 468 casos ativos.

Neste momento, São Nicolau continua a ser a única ilha sem casos ativos de covid-19 em Cabo Verde, que deixou hoje a situação de calamidade, passando a de contingência, e a aceitar certificados de vacinação contra a covid-19 no acesso a estádios de futebol, discotecas, restaurantes e viagens internacionais e domésticas.

Cerca de 38% da população já recebeu pelo menos a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e o país estima atingir ainda este ano a meta de ter pelo menos 70% da população adulta vacina.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.