Covid-19: Calendário da Liga Diamante de atletismo revolucionado

Nenhum ‘meeting’ da Liga Diamante será disputado antes do meio de agosto e os organizadores terão liberdade para adaptar o programa em função da evolução da pandemia, com a World Athletics a assinalar que as alterações “vão permitir aos atletas preparem-se melhor física e mentalmente”.



O arranque do circuito, que deveria ter acontecido em 17 de abril, em Doha, está agora marcado para 14 de agosto, no Mónaco, seguindo-se as etapas de Gateshead e Estocolmo, em 16 e 23 do mesmo mês, respetivamente.



Várias outras reuniões foram adiadas para setembro - Lausana (02), Bruxelas (04), Paris (06), Roma/Nápoles (17) e Xangai (19) -, seguindo-se, em outubro, Eugene (04), Doha (09) e uma etapa na China (17), em local a designar.



Zurique, que deveria receber a final da Liga Diamante este ano, vai organizar o evento em 2021 e 2022, contando para isso com a compreensão dos responsáveis de Eugene, que aceitaram o adiamento por um ano da sua organização das finais, para 2023.



A cidade suíça anunciou hoje o cancelamento da edição de 2020, prevista para se disputar entre 09 e 11 de setembro, tal como aconteceu com a etapa de Londres, agendada para 04 e 05 de julho, e de Rabat, que se deveria realizar em 31 de maio.



As alterações introduzidas na prova de Oslo, agendada para em 11 de junho, aproximam-na de um evento de exibição e parecem ‘excluem-na’ do calendário da Liga Diamante, que está a ser fortemente condicionada pela pandemia.



