Covid-19: Campeonatos da Europa de ginástica artística cancelados

O Europeu feminino estava agendado para Paris, entre 30 de abril e 03 de maio, mas foi cancelado, bem como o campeonato masculino, que iria decorrer em Baku, entre 27 e 31 de maio.



A UEG cancelou também o campeonato da Europa de trampolim, tumbling e duplo-mini trampolim, que estava previsto para Gotemburgo, entre 07 e 10 de maio, e o Europeu de ginastica rítmica, previsto para Kiev, entre 21 e 24 de maio.



“As nossas maiores preocupações são a segurança e o bem-estar dos atletas, das suas equipas técnicas e dos adeptos. Tendo em conta a situação, consideramos que esta decisão é a melhor opção”, disse Farid Gayibov, presidente da UEG, que admitiu a hipótese de as competições decorrerem mais tarde, mas ainda este ano.



