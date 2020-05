Covid-19. Caso positivo obriga a quarentena coletiva na Série A

“O futebol é, por natureza, um desporto no qual não é possível manter distâncias. É necessário prever um isolamento. Por termos subestimado isso, tivemos muitos problemas. Por isso, se me perguntam se existe necessidade de toda uma equipa ficar em quarentena, caso haja um caso positivo, essa resposta é muito simples”, afirmou Spadafora no parlamento italiano.



O governo autorizou a realização de treinos individuais nos clubes da Série A em 4 de maio e, em 18, as equipas poderão retomar as sessões em grupo.



“As imagens dos mortos permanecem na memória e é por isso que queremos reabrir com o máximo cuidado. Quero deixar bem claro. Se o campeonato voltar, como todos desejamos, volta porque achamos que existem condições de segurança e não devido à pressão de outros. Não vamos tomar decisões à pressa”, frisou.



A liga italiana foi interrompida em 9 de março, devido à pandemia da covid-19, que já matou 30.911 pessoas, entre 221.216 infetados em Itália.



A Série A conta com vários futebolistas portugueses, entre os quais Cristiano Ronaldo (Juventus), Mário Rui (Nápoles), Rafael Leão (AC Milan), Miguel Veloso (Hellas Verona) e Bruno Alves (Parma).