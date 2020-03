Covid-19: Casos na Série A sobem para nove

De acordo com a Fiorentina, Pezella, 28 anos, está bem e em isolamento na sua casa de Florença, bem como os seus companheiros de equipa.



Estes dois jogadores juntaram-se a outros sete infetados, casos do seu companheiro croata Dusan Vlahovic, do italiano Daniele Rugani, defesa da Juventus, e do gambiano Omar Colley, do sueco Albin Ekdal, dos italianos Antonino la Gumina e Manolo Gabbiadini e do norueguês Morten Thorsby, todos da Sampdoria.



A Série A encontra-se suspensa desde a passada terça-feira, mas, nas duas semanas anteriores, algumas partidas continuaram a ser disputadas à porta fechada nas zonas mais a norte do país, inicialmente consideradas 'zona vermelha', enquanto foram disputados jogos sem restrições de público nas áreas que ainda não tinham sido afetadas pelo vírus.



Uma 'zona vermelha' que foi ampliada em 11 de março a todo o território pelo Governo italiano, que no seu último decreto ordenou o encerramento de todos os negócios, exceto aqueles que oferecem serviços essenciais, como supermercados e farmácias, até 25 deste mês.