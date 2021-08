Covid-19. Certificado digital motiva protestos em Itália, França e Alemanha

Começou por ser um certificado que procurava facilitar a circulação entre Estados-membros da UE, mas agora é muito mais do que isso. O certificado digital Covid, que atesta a vacinação, a testagem ou a recuperação da doença, é agora um documento imprescindível em vários países europeus, servindo de salvo-conduto para a vida quotidiana, numa altura em que se assiste a um recrudescimento da pandemia provocado pela variante Delta.Em pouco mais de um mês, foram emitidos mais de 300 milhões de certificados na União Europeia emotivo pelo qual se tornou um documento controverso e causador de protestos em alguns países europeus.

À semelhança, em Itália o certificado sanitário também passou a ser obrigatório para o acesso a bares e restaurantes, para além de ginásios e cinemas, assim como em França.







Na Grécia, apenas clientes vacinados são permitidos em bares, cinemas, teatros e outros recintos fechados e os restaurantes foram classificados em três categorias que distinguem aqueles que apenas admitem pessoas com certificado de vacinação, aqueles que aceitam pessoas com um teste negativo à Covid-19 e aqueles que garantem que todos os funcionários do estabelecimento foram vacinados.

Em Malta, apenas é permitida a entrada no país com a apresentação do certificado digital e na Roménia a capacidade dos espaços culturais é ampliada consoante o número de espectadores que apresentem o certificado.Na Dinamarca, país pioneiro nos certificados de vacina, o documento enfrentou fraca resistência por parte da população, mas o mesmo não está a acontecer noutros países, como França, Itália ou Alemanha, onde várias cidades têm sido palco de protestos contra este passe sanitário.

Franceses gritam: “Não à ditadura”

Plus qu'une décision individuelle, se faire vacciner relève d'une responsabilité collective. C'est le choix de la fraternité, pour la liberté. Le civisme de chacun, pour la vie de tous. Sauvons des vies, retrouvons la nôtre, faisons-nous vacciner. pic.twitter.com/DZOQNQoUwZ — En Marche (@enmarchefr) August 6, 2021

Os opositores a este certificado denunciam aquilo que consideram ser "medidas opressivas", que impõem de forma compulsiva a vacinação contra a Covid-19.O passe, já exigido para entrar em lugares como museus, cinemas, teatros e discotecas, será alargado a outros espaços a partir da próxima segunda-feira, como cafés, restaurantes, comboios de longo curso e voos domésticos. O certificado será igualmente exigido aos doentes não-urgentes e visitantes dos estabelecimentos de saúde e lares de idosos.Em resposta às manifestações, o Presidente francês Emmanuel Macron voltou a apelar à vacinação e sublinhou que o certificado protegerá todas as liberdades.“É uma questão de cidadania. A liberdade só existe se a liberdade de todos for protegida. Não adianta nada se, ao exercermos a nossa liberdade, contagiarmos o nosso irmão, vizinho, amigo, pais ou alguém com quem nos cruzámos num evento. Por isso, a liberdade torna-se uma responsabilidade”, apelou Macron numa mensagem deixada nas redes sociais.

Mais de 44 milhões de franceses já receberam pelo menos uma dose da vacina (quase 60 por cento da população) e 55 por cento da população tem já a vacinação completa.

Depois de mais um dia de protestos, o Governo francês garantiu este domingo que haverá, no entanto, flexibilidade da aplicação do certificado de saúde. O ministro francês da Saúde, Olivier Véran, anunciou que o certificado será válido com um teste negativo à Covid-19 realizado em 72 horas e não em 48.

Italianos e alemães também saem às ruas

O último sábado foi também dia de manifestações em Itália. Cerca de mil pessoas estiveram na Piazza del Popolo, no centro de Roma, em protesto contra o referido certificado. Segundo a agência noticiosa italiana Ansa, milhares de pessoas também desfilaram em Milão, no Norte, alguns utilizando indicações de "Não vacinado".Em Nápoles, no sul do país, há registo de uma centena de participantes num protesto idêntico, que também manifestou oposição à vacinação de crianças contra a Covid-19.Para os que trabalham em escolas e universidades também será necessário, assim como para estudantes, a partir de 1 de setembro, sendo ainda obrigatório em voos domésticos e viagens de comboio de longa distância.

Os manifestantes protestavam contra o certificado sanitário, que passou a ser exigido para jantares em restaurantes ou estadias num hotel.