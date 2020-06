Covid-19. China deteta 18 novos casos nas últimas 24 horas, nove em Pequim

O novo surto foi detetado em Pequim, em 11 de junho passado, num dos maiores mercados abastecedores da região. Pequim aumentou o nível de emergência, visando conter a disseminação do surto, que somou 236 casos.



No entanto, ao contrário das medidas de confinamento geral, adotadas a nível nacional, aquando do primeiro surto na China, em janeiro passado, as autoridades optaram por medidas localizadas e parciais, abrangendo apenas áreas da cidade consideradas de risco.



A normalidade manteve-se em grande parte da capital chinesa. Espaços comerciais e restaurantes, assim como vários espaços noturnos, permanecem abertos e as ruas movimentadas.



O epidemiologista chefe do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças, Wu Zunyou, disse na semana passada que o surto "está sob controlo", graças às medidas tomadas, e que "a curva vai achatar gradualmente".



Medidas de confinamento parcial implicam a suspensão de todas as aulas presenciais no ensino básico, médio e superior, e a recomendação aos residentes de que trabalhem a partir de casa, enquanto as comunidades em áreas de "alto risco", com casos confirmados, por exemplo, estão seladas e os moradores proibidos de se deslocar.



Bibliotecas, museus e parques permanecem abertos, mas por tempo limitado e com capacidade não superior a 30% do limite.



Além dos nove casos detetados em Pequim, a China registou outras duas infeções por transmissão local na província de Hebei, adjacente a Pequim.



Nas últimas 24 horas, o país diagnosticou ainda sete casos oriundos do exterior.



A Comissão de Saúde da China não relatou novas mortes em todo o país.