Covid-19. China foi o único país a conseguir evitar recessão este ano

Apesar de ter sido na China que o SARS-CoV-2 foi inicialmente detetado, partindo daí para o resto do mundo e provocando uma pandemia que já matou mais de um milhão de pessoas, o país conseguiu evitar a propagação do surto e, agora, diz não ter qualquer novo contágio há 56 dias.As medidas de contenção impostas por Pequim para travar a propagação da doença parecem, assim, ter resultado. E, apesar de terem originado uma quebra económica histórica nesse país,Uma dessas medidas foi a reserva, por parte do Governo chinês, de milhares de milhões de dólares inicialmente destinados a grandes projetos de infraestruturas. O adiamento dessas construções ajudou a equilibrar as perdas provocadas pela pandemia.Além disso,. Os resultados desse investimento foram especialmente positivos no início deste mês, durante a chamada “Semana Dourada”, data comemorativa do ano novo chinês.A “Semana Dourada” é tradicionalmente um período de férias na China durante o qual a população aproveita para viajar e visitar familiares, algo que aconteceu em peso este ano, compensando a ausência dos turistas que habitualmente marcam presença.Segundo o Ministério chinês da Cultura e do Turismo,, o correspondente a 80 por cento do número do ano anterior., 70 por cento da receita do período homólogo, antes de existir uma pandemia.

Recuperação foi “muito mais forte do que no resto do mundo”

Assim sendo, até ao final deste ano, mais do que o triplo obtido no ano anterior.Segundo as projeções de verão do Banco Mundial, o PIB chinês deverá crescer um total de 1,6 por cento este ano, num evidente contraste com a economia global na totalidade, que irá contrair 5,2 por cento.Isto significa que,, o equivalente a 17,5 por cento do Produto Interno Bruto global.“A recuperação [económica] na China foi muito mais forte do que no resto do mundo”, disse à CNN a economista chinesa Larry Hu, explicando que, mesmo sem as quebras provocadas por todo o mundo devido à pandemia, a economia chinesa teria sobressaído.Ainda assim,O rendimento médio mensal dos trabalhadores migrantes rurais caiu cerca de sete por cento entre maio e agosto deste ano em comparação com o período homólogo, de acordo com estimativas do Banco Mundial.

Além disso, as famílias de baixos rendimentos – as que ganham menos de 7350 dólares por ano – viram maiores declínios financeiros do que qualquer outro grupo na China. “Isto sugere que a recente recuperação no consumo foi muito provavelmente direcionada para grupos de rendimentos mais elevados”, refere a agência Fitch Ratings, citada pela CNN.







Desde que surgiu em dezembro, na China, a pandemia do novo coronavírus infetou mais de 37 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais um milhão são vítimas mortais. Vinte e seis milhões de pessoas já foram dadas como recuperadas da doença.