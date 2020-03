Covid-19. China levanta restrições de circulação em Hubei

Ontem, o governador da província de Hubei revelou que iria suspender a ordem de controlo sobre os moradores da região, não incluindo a cidade de Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus, onde as restrições vão continuar até 8 de abril.Esta medida vai permitir que as pessoas viagem para outros destinos dentro e fora da província de Hubei.O código é uma classificação de saúde gerada por um sistema de monitorização com o aplicativo AliPay, que tem gerado alguma controvérsia.Ontem, pequenos grupos de habitantes da cidade de Wuhan foram autorizados a deixar as suas habitações e a caminhar pelas ruas pela primeira vez em semanas.Segundo o jornal britânico, o bloqueio à província de Hubei foi o maior da história da humanidade e atraiu ceticismo e elogios às autoridades de saúde chinesas. Serviu também de exemplo a outros países do mundo que hoje lidam com a pandemia, com muitos governos a anunciar os seus estados de emergência. Hoje, cerca de um quinto da população mundial está com algum tipo de ordem para ficar em casa.Mas poucos parecem tão agressivos como o da China, onde as autoridades andaram de porta em porta para realizar exames de saúde, forçando o isolamento de pessoas doentes.

China com 78 novos casos de contágio

As autoridades chinesas registaram 78 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo quatro de contágio local e os restantes importados.Na cidade de Wuhan foi registado mais um caso de contágio local.Ao longo de mais de uma semana, a maioria dos casos revelados pelas autoridades chinesas foram de pessoas que chegam do exterior, enquanto a transmissão comunitária quase desapareceu.Quando o novo coronavírus se começou a espalhar pelo resto do mundo, muitos chineses regressaram ao país. Dados oficiais revelam que a China registou no total 400 casos de infeção provenientes do exterior.Para impedir uma segunda vaga de contágios no país, o Governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China.Ainda segundo dados oficiais, 691.185 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados foram monitorizadas clinicamente desde o início do surto, incluindo 12.077 ainda sob observação.

Risco de transmissão mantém-se

Apesar de os números de novos casos do novo coronavírus na China estar a diminuir, as autoridades de saúde frisam que os riscos de transmissão do vírus continuam.”, afirmou Mi Feng, porta-voz da Comissão Nacional da Saúde, em conferência de imprensa.Já o diretor do departamento de doenças infeciosas de um hospital de Pequim revelou que as “as avaliações iniciais do novo coronavírus mostram que durante o seu período infecioso foi maior que o SARS e a gripe”.

A China não inclui nas contagens os pacientes assintomáticos ou pré-sintomáticos na lista de casos. O que provoca preocupações de que pessoas potencialmente infetadas possam provocar novos surtos numa altura em que as restrições de viagens sejam levantadas.