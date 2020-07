Covid-19. China regista nove novos casos todos oriundos do exterior

Pequim, onde se registou um surto com origem no maior mercado abastecedor da cidade, no mês passado, voltou a não diagnosticar novos casos, pelo terceiro dia consecutivo.



Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, no resto do país foram diagnosticados nove novos casos, todos em viajantes oriundos do exterior.



As autoridades de saúde detalharam ainda que 42 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 357, cinco dos quais se encontram em estado grave.



A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes por covid-19.