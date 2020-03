Covid-19. China só registou casos importados

Nos últimos dias a maioria dos casos relatados pelas autoridades chinesas foram importados, ou seja, pessoas que chegaram do exterior.Nas últimas 24 horas, nove pessoas morreram devido à Covid-19. Pelo quinto dia consecutivo a contagem fica abaixo os dois dígitos.Os nove óbitos foram registados na província de Hubei, principalmente na cidade de Wuhan.Atá ao início do dia de hoje (16h00 de domingo em Lisboa). O número total de mortes devido ao novo coronavírus na China foi de 3 270.O número de infetados na China, desde o início da pandemia, é de 81.093, incluído 72.703 pessoas que receberam alta, os casos ativos são 5 120, entre os quais 1 749 em estado grave.Em Pequim, os viajantes ficam sujeitos a uma quarentena em hotel designado pelas autoridades, com custos equivalentes a 100 euros por noite.Nos aeroportos de Xangai e Guangzhou estão ser realizados testes aos passageiros que chegam de voos internacionais.Esta segunda-feira, há relatos de vários engarrafamentos em Pequim.

Wuhan regressa lentamente à normalidade

Wuhan, o epicentro do surto, começa a regressar lentamente à normalidade após uma quarentena obrigatória de dois meses.Segundo o jornalDomingo, as autoridades locais permitiram que os cidadãos, que não tivessem febre e que tenham um documento que prove que estão livres do vírus, possam regressar ao trabalho.No entanto, os habitantes da cidade ainda estão receosos de sair à rua.Durante o fim de semana chegou o primeiro comboio à cidade com mais de mil trabalhadores, de outas zonas da província, para regressar à cidade e voltar aos seus locais de trabalho.Já os não residentes, que ficaram retidos em Wuhan desde que 23 de janeiro quando entraram em vigor as medidas restritivas, também podem começaram a solicitar a saída de cidade.

Coreia do Sul com o menor número de casos em quatro semanas

A Coreia do Sul registou, esta segunda-feira, o menor número de novos casos desde que as taxas de infeção atingiram o pico há quatro semanas.A Coreia do Sul é o segundo país asiático com mais casos de infeção a seguir à China.Mas as autoridades de saúde alertam contra a complacência, afirmando que o país ainda enfrenta uma longa guerra contra o novo coronavírus. Os casos importados e pequenos novos surtos em casas de repouso, igrejas e locais de trabalho com muitos funcionários, continuam a surgir.“Ainda não damos muito significado aos números, mas como existem flutuações significativas, apesar de uma tendência em declínio, a nossa prioridade é evitar casos de infeção esporádicas em grupos e casos em repatriados”, afirmou Yonn Tae-ho, do Ministério da Saúde de Seul.Dos 64 novos casos, 13 foram registados em viajantes estrangeiros, apesar de o Governo ter endurecido o controlo nas fronteiras e ter imposto uma quarentena obrigatória, de duas semanas, a todas as pessoas que cheguem ao país.Segundo Yonn Tae-ho, a maioria dos locais religiosos está agora a virar-se para celebrações on-line e a maioria já está a cumprir as novas regras sobre a distância entre as pessoas presentes nas reuniões.Apesar das restrições, numa igreja em Seul as regras foram desrespeitadas e os membros da congregação envolveram-se em confrontos com a polícia. Durante a celebração, cerca de duas mil pessoas estiveram sentadas sem a devida distância de segurança e algumas não estavam a usar máscaras.O presidente da Câmara de Seul considerou o comportamento de “inaceitável” e ordenou o fecho da igreja durante duas semanas.“Foi um ato que ameaça seriamente a segurança, não apenas dos participantes, mas de toda a comunidade. Estamos em estado de emergência, o que equivale a uma guerra, e ordens administrativas não devem ser vistas como ameaças vazias”, frisou o primeiro-ministro sul coreano.

Turistas proibidos de entrar em Hong Kong

A partir de quarta-feira, Hong Kong vai proibir a entrada de todos os turistas no território. A medida vai estar em vigor durante duas semanas e pode ser prologada no final desse período., afirmou Carrie Lam, a chefe do executivo local.O trânsito de passageiros pelo aeroporto da cidade - a oitava mais movimentada do mundo - também será interdita, acrescentou.As autoridades de saúde estão preocupadas com o agrupamento de pessoas em alguns dos bairros movimentados da cidade.Na semana passada, uma série de contaminações foi registada entre as pessoas que se encontravam no distrito de Lan Kwai Fong, conhecido pela vida noturna.Nas últimas duas semanas o número de infetados duplicou em Hong Kong e atingiu os 356 casos, sobretudo devido ao regresso de pessoas da Europa e da América do Norte, onde o surto assumiu maior proporção nas últimas semanas.

Profissionais de saúde isolados nas Filipinas

Mais de 670 profissionais de saúde filipinos estão em quarentena com medo de serem expostos ao novo coronavírus. Nas últimas horas foram registadas mais 82 novas infeções, o que eleva o total para 462. Há ainda o registo de 33 mortes.Os hospitais queixam-se de falta de testes e falta de equipamento de proteção individual. Alguns médicos estão a recorrer a sacos de lixo para se protegerem.Os dois grandes hospitais de Manila colocaram em quarentena 647 profissionais de saúde por receio de poderem ter estado expostos ao novo coronavírus. Nas Filipinas há o registo da morte de dois médicos.

Maioria das cidades indianas com restrições



A Índia, o segundo país mais populoso do mundo, decidiu restringir a circulação em 75 distritos do país, inclusivamente nas principais cidades como Nova Deli, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad e Calcutá, até 31 de março. No país estão confirmados 425 casos de infeção com o novo coronavírus e oito mortos.Em Nova Deli, os transportes públicos – incluindo o metro e os riquexós – foram suspensos. Todas as lojas, fábricas e locais de cultos estão encerrados. As viagens interestaduais pararam e as fronteiras com os Estados vizinhos estão fechadas.Apenas os profissionais de saúde e de serviços essenciais, como supermercados, farmácias, postos de combustível, telecomunicações, serviços postais e restaurantes que entreguem alimentos, estão isentos deste recolher obrigatório.Vários distritos, incluindo a capital financeira Mumbai, proibiram reuniões de quatro ou mais pessoas, e as autoridades podem tomar medidas legais contra quem violar as regras.Nas últimas semanas, a Índia tomou medidas sem precedentes para combater a propagação do novo coronavírus. Com o encerramento das fronteiras e do espaço aéreo.

Ontem, os comboios de transporte de passageiros foram suspensos até 31 de março. A decisão surge depois de vários passageiros terem testado positivo com o novo coronavírus.