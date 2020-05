Covid-19. Clubes "cariocas" treinam condicionados

A informação foi avançada pela prefeitura da cidade, depois de uma reunião entre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, os clubes do Estado e o prefeito Marcelo Crivella, e acontece após o Flamengo ter treinado na última semana.



Crivella esteve reunido no domingo com a Federação de futebol do Rio de Janeiro, e com os clubes America, Americano, Bangu, Boavista, Cabofriense, Madureira, Portuguesa, Macaé, Nova Iguaçu, Flamengo, Vasco da Gama, Volta Redonda, Friburguense e Resende.



“Os clubes vão permanecer apenas com fisioterapia, reabilitação muscular dos atletas, fisioterapia com bola, tudo levando em consideração o protocolo de segurança para evitar o contágio do coronavírus”, referiu o prefeito Marcelo Crivella, nas redes sociais.



Na última semana, o Flamengo, que Jorge Jesus levou na última época à conquista do campeonato brasileiro e da Taça dos Libertadores da América, regressou aos treinos no Ninho do Urubu, mas de forma setorizada, em treino físico e por grupos.



O clube argumentou que os jogadores se “sentiam seguros” com o protocolo adotado no combate à covid-19.



Também em nota publicada na rede social Facebook, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) diz que o início do campeonato estadual acontecerá, possivelmente, em meados de junho.



“Com previsão de volta do futebol possivelmente para meados de junho, mas sem público, os clubes devem progredir, passo a passo, com fase de avaliação clínica, testes físicos, exercícios de reabilitação dos efeitos da inatividade muscular e atividades de recuperação da capacidade laborativa”, indica a Federação.



Na reunião de domingo entre clubes, federação e prefeitura estiveram ausentes o Botafogo e o Fluminense.