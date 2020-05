Covid-19. Congresso da FIFA realiza-se em setembro e por videoconferência

O 70.º congresso, que estava marcado 5 de junho, em Adis Abeba, na Etiópia, mas já tinha sido adiado por causa da pandemia do novo coronavírus, será antecedido de uma reunião do Comité Executivo do organismo.



Antes disso, o órgão máximo da FIFA também se deverá reunir, entre em junho e julho, igualmente através de videoconferência.



Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados – nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América – ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.



Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.