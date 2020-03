Covid-19: Corridas nos Países Baixos, Espanha e Mónaco adiadas no Mundial de F1

Em comunicado, os organizadores do Mundial da categoria rainha do desporto automóvel indicam que as três corridas serão realizadas "mais à frente este ano", sem se comprometerem com novas datas, devido à pandemia de Covid-19.



A corrida dos Países Baixos estava prevista para o circuito de Zandvoort, de 01 a 03 de maio, enquanto a de Espanha seria realizada de 08 a 10 e a do Mónaco entre 21 e 24 de maio.



Tanto a Federação Internacional do Automóvel (FIM) como os responsáveis pela organização do Mundial de F1 FOM esperam "começar o campeonato o mais brevemente possível", mas "em condições de segurança".



Antes, já tinham sido cancelados as provas na Austrália, na China e no Bahrain e adiado o Grande Prémio do Vietname, o que deverá significar que o campeonato arrancará em 07 de junho, em Baku, no Azerbaijão.



O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de hoje, a Direção-Geral da Saúde elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.