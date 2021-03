Covid-19: Defesa D`Ambrosio, do Inter de Milão, com teste positivo ao novo coronavírus

“A equipa vai seguir os procedimentos necessários previstos no protocolo sanitário”, adiantou o Inter de Milão, depois de explicar que o defesa de 32 anos está isolado em casa, depois de ter tido um teste positivo na segunda-feira.



O defesa não participou no domingo na vitória do Inter em casa do Torino (2-1), tendo disputado o último jogo em 08 de março, ao entrar nos minutos finais no triunfo em casa frente à Atalanta (1-0).



O Inter de Milão lidera o campeonato, com mais nove pontos do que o rival AC Milan, e 10 em relação à Juventus, que tem menos um jogo realizado, e procura conquistar o seu primeiro ‘scudetto’ desde 2010.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.661.919 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.