Covid-19. Dezenas de casos positivos no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Seguindo o plano de contingência, lê-se num comunicado da Direção-Geral dos Serviços Prisionais,

Os 172 resultados recebidos na manhã desta quinta-feira indicam haver um trabalhador e 59 reclusos infetados com o coronavírus SARS-CoV-2.



“Neste quadro e no âmbito do plano de contingência, a DGRSP determinou, separados da restante população prisional e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico do Estabelecimento Prisional de Lisboa”, prossegue oEstão suspensas, no Estabelecimento Prisional de Lisboa, “as atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, com exceção das dos advogados. Os reclusos manterão, naturalmente, o direito legalmente consagrado a recreio a céu aberto e a telefonar”.A Direção-Geral adianta ainda que, “em articulação com as autoridades de saúde pública”,Tires era então a única cadeia identificada, tendo em conta o elevado número de reclusas infetadas - 148.