Covid-19. DGS lança manual com recomendações para evitar contágio

Foto: Fabrizio Bensch - Reuters

Os anéis, pulseiras e relógios devem ser retirados quando se lava as mãos e desinfetados depois e a lixivia deve ser diluída sempre em água fria para não perder capacidade de eliminar o vírus que provoca covid-19.