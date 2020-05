Covid-19. Dois jogadores do Parma "positivos" entram em quarentena

O clube submeteu a totalidade do plantel - grupo equipa -, bem como equipa técnica e restante 'staff', a dois tipos de teste à covid-19 (nasal e teste serológico) e os resultados deram negativos, com exceção "para dois jogadores, que deram positivo no primeiro e negativo no segundo", revelou o clube em comunicado publicado na sua ágia na internet.



"Os jogadores - ambos em excelente condição física e assintomáticos - foram colocados imediatamente em isolamento e o clube vai segiu-los constantemente", prossegue o clube, acrescentando que o regresso dos treinos coletivos mantêm-se para segunda-feira, como previsto, "observando o respeito rigoroso" pelos protocolos sanitários.



A Liga italiana indicou na quarta-feira o desejo de retomar o campeonato em 13 de junho, mas a federação transalpina revelou na quinta-feira ter encarregado uma equipa de inspetores de verificar o respeito dos clubes da Serie A pelo protocolo sanitário colocado em marcha para permitir o regresso dos treinos.



Numerosos clubes consideram o protocolo sanitário demasiado estrito, até mesmo inaplicável, chegando a prever uma quarentena coletiva - toda a equipa e restante pessoal - caso surja um teste positivo em um só membro do 'grupo equipa'.