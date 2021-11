Covid-19. EAU garantem que 100% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina

Segundo o Ministério da Saúde do país do Golfo Pérsico, foram administradas cerca de 22 milhões de doses, o que significa que 100% da população recebeu uma e que 90,18% está "totalmente vacinada".

Nos EAU, com cerca de 10 milhões de habitantes, e cuja grande maioria é constituída por trabalhadores migrantes, a população pode ser vacinada a partir dos três anos.

O anúncio do Ministério da Saúde do emirado surge numa altura em que foi anunciada a descoberta de uma nova variante do coronavírus, batizada Omicron e cuja origem foi detetada na África do Sul, já considerada "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em resposta, muitos países do mundo, incluindo os EAU, fecharam as suas fronteiras a viajantes de países da África Austral.

Segundo as estatísticas oficiais, os EAU acumularam desde o início da pandemia mais de 741 mil casos de infeção com covid-19, doença a que estão associadas 2.145 mortes.

Segundo o mais recente balanço da agência noticiosa France-Presse (AFP), divulgado na sexta-feira, a covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Omicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a OMS, o "elevado número de mutações" pode implicar maior infecciosidade.