Covid-19. Ensaios de vacina no Reino Unido começam no próximo mês

Os investigadores da Oxford University planeiam começar os ensaios de segurança em humanos no próximo mês e, se correr bem, passar diretamente para um ensaio em maior escala para avaliar a eficácia, avança o jornal The Guardian





Já na próxima semana começam os ensaios em animais no laboratório de Saúde Pública de Inglaterra. Normalmente, os testes humanos só começam quando os testes em animais forem finalizados, mas neste caso, como vacinas semelhantes funcionaram com sucesso para outras doenças, o processo foi acelerado.







“Estamos conscientes de que uma vacina é necessária o quanto antes e certamente para junho-julho, quando se espera o maior pico de mortalidade”, adianta Adrian Hill, diretor do Instituto Jenne, de Oxford.





“Logo que tenhamos uma vacina que funcione, prevemos que haverá uma aceleração do caminho para que seja disponibilizada para salvar vidas. Quantas mais conseguirmos providenciar, o mais cedo possível, melhor”, acrescentou.







A vacina que está a ser desenvolvida em Oxford, chamada de ChAdOx1, é uma das cinco iniciativas mais avançadas a nível mundial. A empresa norte-americana Moderna deu a primeira injeção de vacina a uma pessoa já esta semana. Outra empresa dos EUA, Inovio, também deverá em breve começar os ensaios clínicos. A alemã CureVac está igualmente a trabalhar numa vacina, tal como cerca de mil cientistas estão a trabalhar no mesmo sentido. Tem havido cooperação científica, mas também uma “luta silenciosa” para garantir a vantagem estratégica nacional de comandar a produção.





Ainda esta sexta-feira, a Rússia anunciou que iniciaram testes na segunda-feira de uma vacina em animais, num laboratório na Sibéria da Vektor State Virology and Biotechnology Centre.Os cientistas estimam que possam começar a produzir a vacina nos últimos três meses de 2020.





Nos EUA, Anthony Fauci, diretor do instituto para as Alergias e Doenças Infecciosas e membro da task-force de Donald Trump, argumentou que uma vacina demoraria 12 a 18 meses a ser concluída. O mesmo tempo estipulado pelo conselheiro científico no Reino Unido, Sir Patrick Vallance. No entanto, Adrian Hill garante que a vacina pensada em Oxford deverá estar pronta “muito mais cedo”.







A vacina que está a ser desenvolvida opera de uma forma semelhante a outras que foram usadas em milhares de pessoas, desde uma semana de idade até aos 90 anos, para doenças desde malária à MERS (também coronavírus).







Os investigadores de Oxford pretendem avaliar com particular atenção a forma como atua nos mais velhos, os mais vulneráveis ao vírus, mas que tendem a responder pior à vacinação por terem sistemas imunitários mais debilitados.





Miles Carroll, chefe de investigação do Serviço Nacional de Infeções, no laboratório de Saúde Pública de Inglaterra, refere queOu seja, no verão, administrando a vacina como parte do ensaio.

“Sabemos do surto de Ébola, que mesmo antes de a vacina ser licenciada, ela pode ter um impacto significativo na doença”, reforça. “Se tudo correr bem e não houver problemas de segurança na altura, em maio ou junho, pode-se expandir o número de pessoas que é vacinada, podendo chegar aos milhares”, diz Miles Carroll.





No Reino Unido, estão confirmadas 33 mortes na quinta-feira, elevando para 137 o número total de mortos. As últimas vítimas tinham entre 47 e 96 anos e tinham problemas anteriores de saúde. Há 3.269 casos confirmados.





O primeiro-ministro defendeu ontem que as próximas 12 semanas “podem mudar o curso da doença”, argumentando estar absolutamente convencido ser possível ultrapassar o problemas, se foram cumpridos todos os passos delineados pelas autoridades.







Boris Johnson revelou ainda que o executivo estava a negociar a compra de um teste de anticorpos, “tão simples como um teste de gravidez” que pode dizer se a pessoa já teve a doença.