Covid-19. Espanha dá passo atrás e confina 70 mil pessoas na Galiza

A uma semana das eleições regionais na Galiza, a localidade costeira de A Marina, pertencente à região de Lugo, vai impor restrições pelo menos nos próximos cinco dias, anunciaram as autoridades este domingo.





Nos últimos dias foi identificado um surto nesta zona do norte da Galiza, que já causou mais de 100 infeções. Embora seja um destino turístico popular nesta altura, as autoridades decidiram impor novas restrições aos cerca de 70 mil habitantes de A Marina.





Estas medidas vão estar em vigor durante cinco dias - a partir da meia-noite de segunda-feira e até ao fim do dia de sexta-feira - , mas os autarcas admitem prolongar as restrições, mesmo havendo eleições regionais no próximo domingo.



Com o objetivo de conter este surto, serão limitados e reduzidos os horários de todos os serviços públicos e privados, assim como as lotações em espaços públicos e comerciais.





A população desta zona costeria galega não poderá sair da região, tendo esclarecido o governo regional que as pessoas podem deslocar-se dentro da localidade, mas só podem sair para outras regiões para trabalhar, ou em circunstâncias excecionais.







O ministro regional de Saúde, Jesus Vazquez Almuina, disse numa conferência de imprensa que os novos surtos estavam associados a vários bares da região. As autoridades regionais de saúde contabilizaram 258 casos na Galiza, dos quais 117 em Lugo.



A capacidade em bares e restaurantes será reduzida para 50 por cento e as pessoas serão obrigadas a usar máscara facial, mesmo que estejam ao ar livre, como na praia ou na piscina.





O confinamento da cidade galega acontece um dia depois de o presidente da região da Catalunha, ter anunciado o confinamento em torno da cidade Lérida, devido à multiplicação dos casos de contágio do novo coronavírus.