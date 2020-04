Covid-19: Espanha desaconselha testes massivos e "atrasa" regresso do futebol

“Isso não significa que os testes que cumprem as recomendações dadas pelos grupos de especialistas não possam ser realizados, mas os testes em pessoas com qualquer sintomatologia, por mais leves que sejam, fazem mais sentido do que aqueles generalizados para populações assintomáticas", justificou Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias.



Na sexta-feira, a Liga espanhola anunciou o adiamento do início da realização dos testes à covid-19, depois de os ter previsto para a próxima semana, de forma a reiniciar o quanto antes a competição, seguindo o decretado pelas autoridades.



Na reunião do Comité Técnico de Gestão do Coronavírus em Espanha, Fernando Simón informou que o ministério não vai propor a realização de testes massivos a pessoas assintomáticas.



A Espanha é o terceiro país do Mundo com mais mortes, logo a seguir a Estados Unidos e Itália, com 22.902 óbitos e 223.759 casos.



Na sexta-feira, o ministro da Saúde, Salvador Illa, também já tinha dito que as entidades que pretendam realizar testes em série o devem comunicar às autoridades sanitárias e que os mesmos devem realizar-se somente sob prescrição médica, destacando a importância de saber interpretar os resultados.



“Realizar testes desse tipo, sem ter todos esses processos bem estabelecidos e coordenados, é algo que acreditamos não poder recomendar”, completou Fernando Simón, desaconselhando que os recursos de saúde pública sejam utilizados com esse tipo de medida sem “real sentido clínico”.