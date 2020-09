Covid-19. Espanha já cancelou 2.796 aulas desde o início do ano letivo

para uma evolução relativamente normal do ano letivo, dadas as circunstâncias excecionais estabelecidas pela pandemia.No entanto, as aulas a partir de casa pressupõem um problema para muitas famílias.De acordo com os cálculos do jornal espanhol El País Entre este total encontram-se crianças ainda pequenas que exigem a presença dos pais ou de um adulto para o acompanhamento.“No meu caso é um transtorno porque trabalhamos os dois”, disse Carme Domènech, mãe de uma aluna de seis anos cujas aulas presenciais foram canceladas na quarta-feira. “Na medida do possível, eu trabalho à distância e o meu marido fica com o turno da tarde. Desta forma, apenas afeta parte do meu dia, em que tenho de conciliar o meu trabalho com a função de mãe”, acrescentou.“O desempenho é, sem dúvida, mais baixo. Mas na turma da minha filha há casos piores, de pais que têm de ir trabalhar presencialmente e têm perguntado se podem pedir baixa. E também estou preocupada com a educação da minha filha, sobretudo porque acho que isto vai acontecer mais vezes e não vai ser um ano letivo normal”, disse Domènech a

Madrid com maior percentagem de aulas canceladas

Para além de ser a comunidade espanhola mais afetada pela pandemia, Madrid é também a região com a maior percentagem de alunos em telescola.







De acordo com El País, foram canceladas 832 aulas em Madrid, o que corresponde a uma percentagem de 1,4 por cento. Segue-se a Catalunha, com 602 aulas suspensas e o País Basco, com 268. No caso concreto de Madrid, o número de aulas suspensas passou de 168 na passada sexta-feira, para 832 na quarta-feira.



Apesar desta evolução, o Ministério da Educação continua a sublinhar que os números se mantêm num nível razoável. Destaca comunidades como Navarra e Aragão, onde as turmas que foram colocadas de quarentena já começaram a regressar às escolas. No entanto, Espanha é, desde o início da pandemia, um dos países europeus mais afetados pela Covid-19, e durante o verão os números continuaram a aumentar. Ainda assim, e com mais de meio milhão de infetados em todo o país, Na quarta-feira, Espanha registou 11.289 novos casos de covid-19, dos quais quase um terço em Madrid, elevando para 693.556 o número total de infetados até agora. O país contabilizou ainda mais 130 mortes com a doença, aumentando o total de óbitos para 31.034.