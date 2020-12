Covid-19. EUA a um passo de aprovar vacina da Moderna

Segundo a agência Reuters, na quinta-feira, 20 membros do comité (com uma abstenção e zero votos contra) votaram a favor de que os benefícios da vacina superam os seus riscos em pessoas com idade igual ou superior a 18 anos.Depois dos comentários de Hahn, o Finantial Times anunciou que a FDA aprovou, na noite de quinta-feira, o uso emergencial da vacina da Moderna.

Na semana passado, o mesmo comité aprovou o uso da vacina Pfizer/BioNTech e a sua autorização para uso emergencial chegou no dia seguinte

Dias depois de os EUA terem iniciado a campanha de vacinação contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer, a aprovação de uma segunda vacina significaria mais uma esperança para o país mais afetado pela pandemia, onde já se registaram mais de 300 mil mortes associadas à Covid-19 e se superou os 16,9 milhões de casos de infeção.disse James Hildreth, diretor executivo do Meharry Medical College, que votou favoravelmente o uso emergencial desta segunda vacina.Na terça-feira, a Agência de Medicamentos dos EUA validou os dados apresentados pela farmacêutica americana segundo a qual. A FDA certificou que a vacina produzida pela Moderna não apresenta "nenhum problema específico de segurança".

Quais as diferenças em relação à da Pfizer?

A eficácia da vacina da Pfizer e da Moderna são semelhantes, mas uma das principais diferenças entre as duas consiste no armazenamento.

A vacina da Pfizer exige que a vacina seja armazenada a menos 80 graus, enquanto a da Moderna pode ser mantida em temperatura de congelamento e ficar entre dois a oito graus por um período de 30 dias, o que facilita a logística de transporte e o abastecimento a qualquer parte do mundo.





Os EUA assinaram um acordo de 1,5 mil milhões de dólares com a Moderna para a aquisição de 100 milhões de doses da sua vacina. Espera-se que cerca de 20 milhões de doses sejam entregues ainda este mês, com as restantes doses a chegar no primeiro trimestre do próximo ano.



As primeiras doses da vacina da Moderna serão administradas a profissionais de saúde que tratam pacientes com Covid-19 e a residentes e funcionários de lares e casas de repouso.





Tal como a vacina da Pfizer, a da Moderna é administrada em duas doses com um intervalo de 28 dias entre cada uma.