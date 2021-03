Covid-19. EUA com 1.016 mortos e 39.222 novos casos

Os Estados Unidos são o país com mais mortes devido à covid-19 e também com mais casos de infeção.A Califórnia é agora o estado com mais óbitos provocados pela doença (53.214), seguido de Nova Iorque (48.049), Texas (44.755), Florida (31.387), Pensilvânia (24.208), Nova Jersey (23.491) e Illinois (22.902).Em número de casos confirmados, a Califórnia é também o mais afetado, com 3.583.470 infeções desde o início da pandemia, seguindo-se o Texas (2.682.004), Florida (1.930.232), Nova Iorque (1.670.716) e Illinois (1.193.177).Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 575 mil mortos até junho.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.560.789 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.