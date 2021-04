Covid-19. EUA com 895 mortos e 67.304 novos casos

Desde o início da pandemia o país acumulou 553.979 óbitos e mais de 30 milhões (30.602.678) de casos da doença.



Os EUA são o país com mais mortes devido ao novo coronavírus e também com mais casos de infeção.



O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 596 mil mortes até ao início de julho.



Na campanha de vacinação, cerca de 99,5 milhões de pessoas (30% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina, tendo completado a inoculação 56,1 milhões (16,9% do total do país), segundo os dados nais recentes dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.829.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 129,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.