Covid-19. EUA com mais de 40 mil mortos quando surgem protestos contra restrições

Desde o início da pandemia nos EUA, o número de infetados já ultrapassou os 79 mil, segundo a Universidade Johns Hopkins, situada em Baltimore.Alguns Estados começam a retomar gradualmente a vida económica e social eDomingo, no habitual briefing na Casa Branca, Trump anunciou que os democratas e republicanos estão perto de alcançar um acordo financeiro para ajudar as pequenas empresas.“Estão a existir muitas negociações. Poderemos ter uma resposta amanhã”, afirmou o Presidente norte-americano.Trump anunciou ainda que o vice-Presidente Mike Pence vai liderar uma ligação com os 50 governadores.

Protestos nas ruas

Reportagem de João Ricardo Vasconcelos e Ricardo Guerreiro, correspondentes da RTP em Washington.

Em vários Estados, manifestantes foram para a rua exigindo que os Governadores reabram a economia.No Arizona, Colorado, Montana, Texas, Wisconsin, Minnesota, Michigan, Virginia e Washington ocorreram no domingo vários protestos.Em Washington, cerca de 2.500 pessoas protestaram nas ruas, muitas delas ignorando as diretrizes de distanciamento social, para exigir ao Governador que enfraquecesse as regras.Apesar de alguns dos manifestantes usarem equipamentos de proteção individual, muitos não o fizeram.

“Essas pessoas amam o seu país. Eles querem voltar ao trabalho”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos. Para esta segunda-feira são aguardados mais protestos em vários estados.



“Vejo onde estão, vejo como estão a funcionar. E parecem ser pessoas muito responsáveis. Mas foram um pouco mal tratados”, acrescentou.Antes no Twitter, Trump já tinha incentivado manifestações em três Estados governados por democratas. Michigan, Minnesota e Virginia.“Ter um Presidente a encorajar as pessoas a violar a lei, não me consigo lembrar em que momento tenha visto uma coisa dessas”, acrescentou Jay Inslee, o democrata que é o Governador do Estado de Washington.Já a líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosy, acusou o Presidente de estar a provocar uma “distração”.O Presidente norte-americano também já tinha atacado o Governador de Nova Iorque Andrew Cuomo várias vezes desde o início da pandemia.Com o Governador a queixar-se repetidas vezes da falta de apoio do Governo federal e a acusar o Presidente de “estar em casa a assistir à televisão” e a estar ausente do terreno.“Estamos a construir hospitais. Ele (Andrew Cuomo) trabalhou muito bem connosco”, afirmou o Presidente.Sobre Gretchen Whitmer, a Governadora democrata do Michigan, Trump frisou que a “Governadora trabalhou muito connosco no assunto das camas disponíveis”.Sobre a realização de testes, o Presidente realçou que os Estados Unidos estão a fazer mais testes que qualquer outro país e anunciou que 4.18 milhões de americanos já foram testados.

Alguns Estados levantam restrições

Nos Estados do Texas e de Vermont alguns negócios retomam hoje as atividades. Já o Montana vai levantar restrições a partir de dia 24 de abril.Nos Estados de Ohio, Dakota do Norte e Idaho, os negócios não essenciais vão retomar a atividade, de forma faseada, a partir de 1 de maio.O Governador do Estado da Califórnia – o mais populoso do país -, foi o primeiro do país a emitir uma ordem de permanência em todo o Estado a 19 de março. Os Estados vizinhos da costa oeste, Washington e Oregon, seguiram o exemplo e a 23 de março colocaram os seus 11,5 milhões de habitantes em confinamento social.Em Nova Iorque o Governador já anunciou que as restrições – incluindo a obrigação de ficar em casa – são para manter pelo menos até 15 de maio.