Covid-19. EUA com mais de 60 mil novas infeções e 1.375 mortes

A Califórnia continua a ser o Estado mais flagelado com 57.164 mortes, seguido por Nova Iorque (49.262), Texas (47.025), Florida (32.598), Pensilvânia (24.722), Nova Jérsia (24.076) e Illinois (23.287).A Califórnia também é o estado com o maior número de contágios, com 3.632.254, seguido pelo Texas (2.745.617), Florida (1.994.117), Nova Iorque (1.767.290) e pelo Illinois, com 1.215.992.O número de óbitos ultrapassa em larga medida as estimativas iniciais da Casa Branca, que ainda durante o mandato de o republicano Donald Trump estimava entre 100 mil e 240 mil mortes decorrentes da pandemia.

Já sob a liderança do democrata Joe Biden, a administração norte-americana reavaliou a estimativa e aponta agora para mais de 600.000 mortes.