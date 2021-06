Covid-19. EUA registam 117 mortos e 4.320 novos casos

O país contabiliza 33.461.572 infetados e 599.768 óbitos desde o início da pandemia.



O balanço provisório de mortes excede em muito as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava, no melhor dos casos, entre 100.000 e 240.000 óbitos devido à pandemia.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou a morte de mais de 600.000 pessoas devido ao novo coronavírus.



Em relação às vacinas, cerca de 173,8 milhões de pessoas (54% da população) receberam pelo menos uma dose, das quais 143,9 milhões (43,4%) já estão completamente inoculadas, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.797.342 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).