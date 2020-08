Covid-19. EUA registam 450 mortos e quase mais 40 mil infetados

Apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com maior número de infeções, continua a ser aquele com mais mortes (32.887), mais do que em França ou Espanha.O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que por altura das eleições presidenciais agendadas para 3 de novembro os Estados Unidos terão ultrapassado as 255 mil mortes, com o número a subir para 310 mil a 1 de dezembro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).