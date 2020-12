Covid-19. EUA registam mais de três mil mortos e de 185 mil novos casos

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 36.724 mortes, seguindo-se o Texas com 25.941.O número provisório de mortes excede de longe o mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca.O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estimou que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 420 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 560 mil a 1 de abril.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).