Covid-19. Eurogrupo arrasta-se na procura de resposta à pandemia

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

Mário Centeno insiste, mesmo assim, que o objetivo permanece inalterado

A reunião do Eurogrupo, que decorreu por videoconferência e foi liderada a partir de Lisboa, teve início com uma hora de atraso, às 15h00 de terça-feira. Esteve interrompida, depois das 18h00, durante horas, até cerca das 22h00. Neste intervalo prosseguiram contactos bilaterais – uma tradição dos diretórios europeus – na tentativa de divisar consensos. Sem sucesso.O pomo da discórdia prende-se neste momento com o financiamento destinado aos países-membros. Mário Centeno sustenta que este deve ser obtido por via de linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, advogando que se trata da fórmula mais “consensual” e prática.

Uma linha de separação entre norte e sul

. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, já se manifestou contra empréstimos a partir do fundo de resgate do bloco da moeda única.

Esta é já a quarta reunião do Eurogrupo, por videoconferência, em cerca de um mês.



e colocam condições às linhas de crédito do Mecanismo de Estabilidade.Haverá menos obstáculos ao programa de 100 mil milhões de euros, proposto pela Comissão Europeia, tendo em vista o financiamento de regimes de proteção de emprego e a garantia de 200 mil milhões de euros do Banco Europeu de Investimento para apoio a empresas em apuros.Medidas a submeter aos chefes de Estado e de governo da União Europeia.A 26 de março, o Conselho Europeu mandatou o Eurogrupo para apresentar, em duas semanas, um conjunto de propostas para fazer face aos reflexos socioeconómicos da pandemia do novo coronavírus, que tivessem “em conta a natureza sem precedentes do choque”. A reunião de líderes, igualmente através de videoconferência, decorreu sob tensão.

