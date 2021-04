Covid-19. Europa festeja Páscoa em confinamento e com medidas restritivas

São vários os países onde os hospitais estão nesta altura a viver sob enorme pressão, com um aumento substancial de internados por Covid-19.É, por exemplo, o caso de França, onde os hospitais já sentem uma enorme pressão com o aumento de casos. Na sexta-feira, o número de doentes graves internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) aumentou em 145, o maior aumento em cinco meses. No mesmo dia registaram-se 46.677 casos positivos e 304 mortes.Para fazer face a esta terceira vaga,

Itália em confinamento por três dias

Em Itália foi igualmente imposto um confinamento de três dias, até segunda-feira, para prevenir os ajuntamentos durante a Páscoa.A deslocação entre regiões está proibida, embora sejam permitidas pequenas deslocações apenas por exigências familiares. Cada família está autorizada a fazer uma refeição neste domingo de Páscoa com duas outras pessoas de fora da região. Apenas podem sair dentro de certas faixas horárias e apenas uma vez por dia.As igrejas estão abertas, embora a população tenha sido instruída a apenas atender a cerimónias religiosas nas suas regiões.Pelo segundo ano consecutivo, o Papa Francisco apresentará a sua mensagem pascal perante uma Praça de São Pedro vazia.

Alemães protestam contra medidas

Na Alemanha, ao contrário do que se tinha planeado, o país não parou por completo na semana da Páscoa.Angela Merkel reconheceu que foi um erro comunicar a semana de paralisação na Páscoa com tão pouca antecedência e acabou a pedir desculpa aos alemães.A chanceler alemã lamentou na quinta-feira que a Páscoa tenha começado pelo segundo ano consecutivo sob o signo da pandemia após meses de "grandes restrições" e garantiu que compreende a "grande deceção" que isso significa.A maior concentração de pessoas ocorreu em Estugarda, no sul da Alemanha, que tem sido palco, nos últimos meses, de grandes marchas contra as medidas para controlar a Covid-19.Apesar de a Alemanha ter registado, esta semana, uma ligeira queda na incidência semanal de contágio, os números continuam elevados, com 120 mortes e mais de 18 mil casos registados no sábado.

E na Europa de Leste?

A Europa de Leste conseguiu escapar, em grande parte, ao pior da pandemia em 2020, mas o quadro mudou drasticamente este ano, com vários países a registarem números recorde de infeções e mortes nas últimas semanas.As escolas e o comércio voltaram a encerrar, mas as igrejas permanecem abertas nesta Páscoa, embora para um número limitado de fiéis. Os polacos conseguiram manter algumas das tradições pascais.Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orban avisou no final de março que não há espaço para aligeirar as medidas de restrições que estão em vigor.

Com uma população de 9,7 milhões, a Hungria registou mais de 21.000 mortes associadas ao novo coronavírus e regista centenas de mortos todos os dias.

. Mais de um em cada cinco húngaros já recebeu a primeira dose da vacina. O paradoxo pode ser explicado pelas elevadas taxas de cancro e de doenças cardíacas no país, bem como uma elevada taxa de mortalidade entre as pessoas infetadas por Covid-19 que necessitam de ventilação.Na Ucrânia também se têm registado números recorde da pandemia.As medidas de restrição variam em todo o país, mas na maior parte da região oeste e na capital foi decretado um confinamento geral a partir da próxima segunda-feira, para vigorar até, pelo menos, dia 16.Além do encerramento de todas as escolas e jardins de infância, o serviço de transporte público vai também ser reduzido e as viagens para fora da cidade estão apenas autorizadas para os trabalhadores em indústrias essenciais.

A República Checa, embora esteja numa fase decrescente dos números, continua a ser o país que, em termos relativos, apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 251 mortes por 100 mil habitantes.







As autoridades apelaram à população para que respeitem as restrições durante a Páscoa para que se consiga cumprir o plano e fazer com que as crianças regressem às aulas presenciais dentro de uma semana.