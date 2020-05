Covid-19. Farense cancela desfile para festejar subida à I Liga

Fonte do gabinete de comunicação do Farense adiantou que a decisão foi tomada esta manhã após uma reunião entre o clube, a câmara de Faro e a PSP, para evitar a concentração de pessoas, numa altura em que se tenta travar a propagação da covid-19.



"Não festejaremos na rua, mas no coração. É preciso entender as contingências da conjuntura atual e respeitar o que acima de tudo diz respeito ao bem comum", lê-se num comunicado publicado nas redes sociais pela sociedade anónima desportiva do emblema de Faro.



O cancelamento do desfile segue "as indicações de todas as entidades", salvaguardando "os interesses da saúde pública", lê-se na nota, que acrescenta que em "altura própria" serão analisadas as "possibilidades de, num futuro próximo" poder fazer-se o desfile.



"Querendo muito fazê-lo, porque a festa é dos adeptos, custa-nos, depois de 18 anos, não permitir que isso (desfile) aconteça, mas é por eles, também, que o fazemos", referiu ainda à Lusa a mesma fonte do clube.



Na terça-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou a promoção dos dois primeiros classificados da II Liga, Nacional e Farense, e a despromoção dos dois últimos, Cova da Piedade e Casa Pia, que terão de ser aprovadas em Assembleia Geral do organismo.



A II Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, mas foi excluída a sua continuidade por parte do Governo.



O Farense conta 23 participações no principal escalão, entre 1970/71 e 2001/02, voltando ao escalão maior 18 anos depois.