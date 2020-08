Covid-19: Federações enviam contributos de clarificação de documento à DGS

"As cinco federações reuniram-se hoje, por videoconferência, para dar continuidade ao trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido, em particular analisar a proposta de orientação referente ao desporto e competições desportivas ontem (quinta-feira) recebida da Direção-Geral da Saúde", pode ler-se no comunicado conjunto.



A nota acrescenta que o documento "foi alvo de análise numa reunião hoje de manhã do Grupo de Trabalho das cinco federações e, à tarde, numa reunião dos presidentes das federações", após as quais "foram enviados à DGS alguns contributos de clarificação do documento, na expectativa de que a orientação seja publicada com a urgência pretendida (hoje) e merecida pelos agentes desportivos".



"Este nunca poderá ser considerado um trabalho finalizado", conclui o comunicado, no qual as cinco federações mantêm a disponibilidade total para colaborar em prol do desporto em Portugal.



Suspensos desde março deste ano devido à pandemia de covid-19, os desportos de pavilhão (andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol) aguardam pelas regulamentações para que possam regressar em segurança sanitária à competição, numa altura em que estes já têm datas definidas e sorteios realizados.



Em 29 de maio último, a DGS já tinha dado autorização para a realização de atividade física em espaços fechados, mas de forma individual.



Portugal contabiliza pelo menos 1.792 mortos associados à covid-19 em 55.211 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.