Covid-19. Franceses que cheguem de fora da União convidados a confinarem-se

Alemanha e França avançaram ontem com a proposta de um montante de 500 mil milhões de euros para a criação de um fundo de recuperação das economias atingidas pela pandemia.

O anúncio da medida partiu esta terça-feira do ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, em declarações à cadeia televisiva LCI., explicou Le Drian, para acrescentar que esta medida visa aqueles que regressam do “exterior da União Europeia”.“Esta iniciativa será autónoma, na base da responsabilidade pessoal, e estapode ter lugar no domicílio ou em local escolhido”, continuou o chefe da diploma francesa.A medida não abrange, por agora, os estrangeiros não europeus. Isto porque as fronteiras externas da União estão encerradas para estas pessoas desde 17 de março.“Sobre as fronteiras internas, podemos ter acordos de reciprocidade com os países vizinhos e podemos pensar que, progressivamente, com o desconfinamento a ajudar e se a pandemia não retomar, podemos chegar a um recuo nesta questão das medidas de fecho”, afirmou.. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos continuou, por outro lado, a decrescer, ficando abaixo dos dois mil. O que já não acontecia desde 22 de março.Desde o dia 1 de março, o número de mortes decorrentes da Covid-19 em França foi de 28.239. Permanecem hospitalizadas 19.015 pessoas. Os casos graves totalizam 1998.

c/ agências