Covid-19. Futebolistas italianos contra discriminação

"A AIC expressa sua perplexidade e surpresa perante a decisão do Governo quanto aos moldes em que se vai processar o regresso do desporto em Itália", pode ler-se no comunicado divulgado pelo sindicato presidido pelo antigo internacional transalpino Damiano Tommasi.



No domingo à noite, o chefe do governo italiano, Giuseppe Conte, autorizou o regresso aos treinos por parte dos atletas dos desportos individuais a partir de 4 de maio, enquanto os treinos para os desportos coletivos só poderão ser retomados, na melhor das hipóteses, a partir de 18 de maio.



"Mais do que ilógico, parece-nos discriminatório que se realizem atividades em centros desportivos para os atletas de disciplinas individuais e que não se permita o treino individual aos profissionais de futebol e outros atletas de desportos coletivos", refere a nota do Sindicato dos jogadores.



O órgão representativo dos futebolistas profissionais sustenta que essa decisão governamental "aumenta em vez de diminuir o risco de contágios" e espera "uma rápida intervenção do governo" para corrigir o que descreve como uma "distorção óbvia".



Os clubes da I Liga de futebol italiano votaram por unanimidade, na semana passada, a favor da continuação da época 2019/20, interrompida a 9 de março devido à evolução da pandemia da covid-19.