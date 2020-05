Covid-19. Futebolistas podem sentir estranheza no regresso à competição

Ana Bispo Ramires, especialista em psicologia do desporto, assume que as mudanças que a pandemia de covid-19, que suspendeu os campeonatos, trouxeram "para todos" se estendem aos jogadores, sobretudo àqueles que tiverem "um traço de ansiedade mais marcado" na personalidade.Esses",, no qual devem sentir-se mais ou menos protegidos consoante a resposta institucional e pessoal."A forma como este risco é percebido, ou intensificado, também resulta, muitas vezes, da experiência prévia e dos traços de personalidade do atleta. (...) Uma regulação clara, e, acima de tudo, procedimentos de segurança bem explícitos do que é o comportamento individual dos jogadores, do que devem fazer, resultará certamente num retorno à prática percebido como mais seguro", afirma.Na opinião da psicóloga, "desde que possa ter passado para os atletas o respeito dos clubes" pelas medidas de segurança, será possível ter-se "algum controlo sobre respostas de ansiedade".Numa situação "anómala", para a qual "ninguém estava preparado","Isso há de causar algum nível de estranheza, que é diferente de atleta para atleta", comenta Ana Bispo Ramires, que explica que a adaptação será tão rápida quanto maiores forem "os recursos emocionais de cada um".Ainda assim, e com mais de uma dezena de casos positivos, em clubes como Famalicão, Vitória de Guimarães, Moreirense, Belenenses e Benfica, "".





Parecer e consequências







No domingo, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelaram odo primeiro escalão depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.No primeiro ponto do parecer lê-se que "a FPF, a LPFP, os clubes participantes na I Liga e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e de covid-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública".Sobre este ponto, que prefigura "uma corresponsabilização de todos os atletas", Ana Bispo Ramires explica que esta pode "resultar em mais um elemento de proteção".", atira."Uma coisa quase tribal. ‘Vamos todos fazer isto, temos de nos proteger e às famílias'. Isto é algo que os treinadores podem aproveitar. Depois, também um compromisso que deve existir e ser fomentado entre a classe", refere.