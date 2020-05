Covid-19. Governo britânico autoriza treinos em conjunto

“Esta nova diretiva constitui a última fase de um regresso cuidadoso aos treinos dos atletas de alta competição, destinado a limitar os riscos de lesões e a proteger a saúde de todas as pessoas envolvidas”, disse o ministro dos desportos, Nigel Huddleston.



De acordo com o responsável, o governo britânico ainda trabalha para “reiniciar o desporto profissional à porta fechada” e para que seja possível fazê-lo com “toda a segurança”.



Os clubes tinham iniciado os treinos no início da última semana em pequenos grupos, e, na sexta-feira, o presidente da Premier League, Richard Masters, disse estar “confiante” num regresso da Liga em junho, apesar da ameaça do novo coronavírus.



A Liga inglesa conta com os treinadores portugueses José Mourinho (Tottenham) e Nuno Espírito Santo (Wolverhampton), e com os futebolistas Bernardo Silva e João Cancelo (Manchester City), Bruno Fernandes e Diogo Dalot (Manchester United), Ricardo Pereira (Leicester), Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Diogo Jota, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Daniel Podence, Pedro Neto (Wolverhampton), Gedson Fernandes (Tottenham), Cédric Soares (Arsenal), André Gomes (Everton) ou Domingos Quina (Watford).



O dirigente não avançou com uma data específica para o regresso, mas o projeto "Recomeço" admite que este aconteça a partir de 12 de junho, e a data de 19 de junho já foi mencionada.