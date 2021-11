Covid-19. Governo de Macau lança terceira da dose da vacina

Na primeira etapa, a terceira dose vai abranger três grupos específicos: "trabalhadores em posições de alto risco, pessoas com imunidade relativamente baixa e aqueles com imunidade severamente restringidas", disse o médico Tai Wa Hou, na conferência de imprensa semanal do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

"Numa estimativa muito superficial, estes três grupos poderão representar cerca de 100 mil pessoas. Mas este é um número que não posso garantir", salientou o responsável.

As pessoas abrangidas podem escolher entre a vacina inativada (Sinopharm), a mais pedida pela população local, e a vacina com mRNA (mensageiro RNA) da BioNTech, devendo escolher o mesmo tipo de vacina.

Até agora, 361.897 pessoas completaram as duas doses de vacinação em Macau, onde foram detetados 77 casos de covid-19, desde o início da pandemia. O território tem mais de 680 mil residentes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.012.784 mortes em todo o mundo, entre mais de 247,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.180 pessoas e foram contabilizados 1.092.666 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.