Covid-19. Governo defende reabertura de aulas presenciais "progressiva e moderada"

Os alunos do 11º e 12º anos devem regressar às aulas no dia 18 de maio. A data deverá ser confirmada, depois da reunião de amanhã, com os peritos da Direção-Geral da Saúde. Já as creches têm reabertura prevista para junho, dia 1, Dia Mundial da Criança. O objetivo do Governo é reabrir a sociedade e a economia de forma progressiva e monitorizada. As escolas querem conhecer os pormenores sobre esse regresso dos alunos às aulas presenciais.