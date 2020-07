Covid-19. Governo timorense estuda alternativa para manter restrições

José Reis disse à Lusa que essa solução é necessária depois do Presidente timorense ter vetado, por inconstitucionalidade, um decreto-lei do Governo que pretendia implementar medidas de controlo epidemiológico e sanitário com impacto nos direitos dos cidadãos.

"Foi vetada esta lei e por isso agora o Governo tem que ver o que fazer", disse.

"Uma opção é a aprovação de uma lei da calamidade e a segunda opção é de avançar de novo com o estado de emergência para limitar alguns direitos, no campo de fronteiras e de quarentena obrigatória", por exemplo, indicou.

José Reis falava à Lusa à margem da inauguração do Auditório 13 de Março, o novo espaço da Escola Portuguesa de Díli, que recorda o dia das inundações que este ano causaram graves danos materiais à instituição.

Com o fim do estado de emergência em Timor-Leste, há mais de um mês, o Governo deixou de ter enquadramento legal para poder aplicar as restrições que vigoravam, nomeadamente a de quarentena obrigatória.

Ainda assim quem chega ao país tem obrigatoriamente que cumprir um autoconfinamento ou quarentena em infraestruturas governamentais.

O Governo aprovou alterações à Lei de Imigração e à Lei de Saúde que podiam permitir essas restrições, mas os diplomas ainda têm que passar pelo Parlamento, que termina o período de trabalho legislativo nesta sexta-feira. Os trabalhos são retomados em setembro.

Por aprovar está também um outro diploma conjunto dos Ministérios do Interior, dos Negócios Estrangeiros, da Saúde e dos Transportes e Telecomunicações para definir as regras a aplicar depois do fim do estado de emergência.

Fonte do Governo disse à Lusa que o esboço do diploma acordado pelos quatro Ministérios foi enviado à Presidência do Conselho de Ministros "há duas semanas", mas ainda não foi debatido em Conselho de Ministros.

O veto do Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, surgiu depois do Tribunal de Recurso considerar o diploma inconstitucional porque "pretende legislar sobre matéria da competência do Parlamento Nacional", sem apresentar qualquer autorização deste órgão.

Em causa estavam várias medidas no campo epidemiológico e sanitário que permitem manter vigilância acrescida à covid-19, especialmente nas fronteiras do país, depois do fim do estado de emergência.

Lu-Olo remeteu o texto ao Governo para "ser reformulado em conformidade com o acórdão do Tribunal de Recurso".

"O Presidente da República considera fundamental que o Governo promova e adote as medidas necessárias à proteção e garantia da saúde pública, tendo em conta as circunstâncias de risco sério a que o nosso país está sujeito em face da evolução da pandemia da covid-19", referiu no comunicado.

Francisco Guterres Lu-Olo questionou em particular os artigos referentes a questões como a vigilância de contactos na comunidade -- "indefinição da medida de restrição social" -, a "vigilância sanitária ordinária de tratamento compulsivo" e a "vigilância sanitária extraordinária".

Timor-Leste está atualmente sem casos ativos de covid-19, depois de ter registado 24, terminou o terceiro mês de estado de emergência em 27 de junho, mas o país continua praticamente fechado, especialmente no que toca a ligações aéreas.